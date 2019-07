Le carte d’identità elettroniche slovacche saranno riconosciute dai servizi della PA in Italia entro il 2019

La Slovacchia ha annunciato il mese scorso l’aggiornamento del suo piano di notifica agli altri paesi dell’Unione europea, che permetterà ai cittadini slovacchi, dopo la sua approvazione, di utilizzare i servizi elettronici degli Stati membri dell’UE attraverso la loro d’identità elettronica slovacca. Ora l’Agenzia nazionale per i servizi elettronici e di rete (NASES) sul portale centrale slovacco della Pubblica amministrazione ( ) potranno essere utilizzati anche da persone con carta d’identità tedesca o documento di residenza di uno straniero che vive in Germania. Questo è possibile grazie al progetto eIDAS e alle nuove regole dell’Unione europea, che consentono a queste persone di accedere al portale slovensko.sk e comunicare via e-mail. Altri paesi dell’Unione europea si uniranno gradualmente alla lista.

La direttiva eIDAS crea una base comune per servizi elettronici sicuri, accelerando così lo sviluppo della digitalizzazione delle comunicazioni all’interno dell’UE. Il suo scopo è, tra l’altro, il riconoscimento reciproco dell’identificazione elettronica e di altri strumenti di autenticazione in tutti i paesi dell’Unione europea. NASES, completando la prima fase del progetto, consentirà l’accesso ai servizi elettronici della Repubblica Slovacca attraverso i mezzi di autenticazione tedeschi. Nella seconda fase il sistema verrà allargato agli altri paesi dell’UE, rendendo la vita più facile per tutti gli europei che potranno utilizzare i servizi digitali slovacchi, e ai cittadini slovacchi che saranno in grado di utilizzare i servizi elettronici di tutti gli Stati membri dell’UE.

Entro la fine del 2019 il sistema permetterà l’interconnessione alla Slovacchia anche dell’Italia e di altri cinque paesi dell’Unione europea – Lussemburgo, Estonia, Croazia, Spagna e Belgio. I servizi del portale slovensko.sk saranno gradualmente resi disponibili anche in lingua inglese.

