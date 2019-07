Il gruppo folkloristico Partizán si esibisce da domani in Lombardia

Il Partizán Folklore Ensemble di Banská Bystrica si trova in questi giorni in Lombardia, dove partecipa insieme ad altri ensemble dalla Russia, dal Messico, dalla Colombia e dall’Italia al , località in provincia di Varese, come spettacolo clou della serata del 21 luglio. Il gruppo slovacco, tuttavia, si esibirà in diversi spettacoli con il suo repertorio di balli, canti e musiche tradizionali di Banskà Bystrica e dintorni, in altre località limitrofe con questo programma:

Giovedì 18 luglio 2019

Chiasso, ore 17.00 Venerdì 19 luglio 2019

Girla Tre Lago ore 20.00 Sabato 20 luglio 2019

Laverna Ponte Tresa, ore 11.00

Cunardo, ore 21.00 Domenica 21 luglio 2019

Luino, ore 15.00

Cunardo, ore 20.15 sfilata, ore 21.00 spettacolo

L’ensemble folcloristico Partizán, fondato nell’ottobre del 1958 a Slovenska Lupca nella fabbrica farmaceutica Biotika, è uno dei migliori gruppi folkloristici della Slovacchia. Il loro repertorio si concentra sulla cultura popolare tradizionale delle regioni slovacche Horehronie, Gemer e Podpoľanie. L’ensemble si è esibito in oltre 260 cittò di 24 paesi in Europa, Asia e Nord America, ed è stato premiato a diversi festival nazionali e mondiali, tra i quali il Festival della catena d’argento del mondo a Digione (Francia), il festival di Szeged (Ungheria), il Folk festival Východná. Per quarant’anni la maestria artistica dell’insieme è stata apprezzata dal pubblico in oltre 260 città in 24 paesi in Europa, Asia e Nord America.

(Red)