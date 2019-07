Le dieci migliori esperienze da fare a Bratislava d’estate

Diversi modi di fare una estate diversa mentre si visita la capitale slovacca.

1. WAKELAKE & ZLATÉ PIESKY

Sei pronto a un’estate di sport estremi a Bratislava? Al famoso lago di Zlaté Piesky trovi Wakelake, l’area che offre un wakeboard (uno sport acquatico da tavola che ì una fusione di sci nautico e snowboard), un ristorante e un bar. Avrai inoltre la possibilità di provare la pratica del flyboarding, compiendo evoluzioni sull’acqua grazie ad un getto pressurizzato, giocare a beach volley con gli amici o concludere la giornata in una delle tante feste organizzate da Wakelake. Le spiagge e il grande lago di Zlaté Piesky, con diversi piccoli bar e ristoranti ognuno con la sua offerta, rendono il tutto un luogo ideale per rilassarsi e fare nuove esperienze.





2. DIVOKÁ VODA (WILD WATER)

Il complesso sportivo Divoká Voda, a breve distanza in auto o in autobus dal centro di Bratislava, dispone di due canali d’acqua sul vecchio letto del Danubio che offrono l’opportunità di provare il rafting, lo scooter acquatico, il kayak o lo sci d’acqua. Il complesso, che ha ospitato diverse competizioni europee e mondiali, consente inoltre escursioni in quad, tiro con l’arco, beach volley e pony.





3. SPIAGGIA MAGIO – MAGIO BEACH

Spiaggia artificiale di sabbia sulla riva destra del Danubio, nel centro di Bratislava, che da oltre dieci anni viene allestita sul lungofiume di Tyršovo Nábrežie, vicino al parco Janko Král. Intrattenimento e relax sono le parole d’ordine di Magio Beach, dove si svolgono ricchi eventi culturali, eventi gastronomici e dove si può fare sport come calcio e beach volley. Dal 15 luglio al 18 agosto 2019 Magio Beach presenterà inoltre una vasta selezione di film con vista sul castello e la città.





4. PARCO FORESTALE DI BRATISLAVA

Bratislava gode di una cinta di foreste comunali che si estendono per oltre 3.000 ettari, una enorme area ricreativa sui primi rilievi dei Piccoli Carpazi, luogo ideale per passeggiate e ricaricare lo spirito nei fine settimana a pochi passi dall’abitato della capitale. Il parco ospita la famosa area Železná Studnička, dove si trovano parchi giochi per bambini, gazebo e la possibilità di giocare a calcio o andare in barca sui laghetti, o pescarvi, dopo avere acquistato l’apposita licenza direttamente sul posto. Molto frequentate le lunghe piste ciclabili ben tenute. Una bella esperienza per tutti è prendere la seggiovia da Železná Studnička alla cima della collina Kamzík, dove è possibile terminare la giornata sulla pista da bob.



Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Foto visitbratislava.com