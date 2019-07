Bratislava, Praga, Budapest: dove si guadagna di più?

I risultati di una recente analisi comparativa condotta dai siti Platy.sk e Paylab.com mostrano che Praga offre lo stipendio medio più alto in Europa centrale, seguito da Bratislava e Budapest. Lo studio ha confrontato le tre capitali esaminando inoltre il divario salariale tra la capitale e la seconda città di ognuno dei tre paesi: Košice in Slovacchia, Brno nella Repubblica Ceca e Debrecen in Ungheria.

Secondo i dati pubblicati sul sito web , il salario lordo medio a Praga è 1,684.03 euro, a Bratislava è 1,619.14 euro mentre a Budapest è 1,503.08 euro.

Il più ampio divario salariale tra la capitale e la seconda città del paese è quello registrato in Ungheria: i lavoratori a Debrecen guadagnano 1.098,11 euro, circa 405 euro in meno rispetto a quelli di Budapest. Il divario più piccolo, 221 euro, è stato osservato nella Repubblica Ceca: lo stipendio medio a Brno, la seconda città più grande del paese, è di 1.463,45 euro.

La Slovacchia occupa una posizione intermedia, con un divario salariale di circa 339 euro tra Bratislava e Košice, dove si guadagna in media 1.280,66 euro. Ad esempio, le persone in possesso di un diploma universitario ricevono uno stipendio di 1.547,89 euro a Bratislava, ma solo 1,119,58 euro a Košice. L’analisi conferma inoltre che la capitale offre uno stipendio medio più alto indipendentemente dal tipo di lavoro.

(Fonte )

Foto pixabay