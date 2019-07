All’air show slovacco di Sliač ritornano le Frecce Tricolori

Leteckí nadšenci si určite nenechajú ujsť možnosť opäť raz vidieť na vlastné oči lietadlo E-3A Sentry AWACS. A nebude to hocaký AWACS, ale rovno stroj príslušný k 1. letke, ktorá sa od roku 1996 zaradila do spoločenstva tzv. „tigrých letiek“ letectiev členských krajín NATO. Na MLD SIAF budete môcť prvý augustový víkend (3. a 4. 8.) obdivovať toto nevšedné lietadlo na statike.—-The aviation buffs would not miss an opportunity to see once again on their own eyes an aircraft E-3A Sentry AWACS. And this one will not be an ordinary aircraft but the ship of Flying Squadron 1 which joined the association of NATO tiger units in 1996. At MLD SIAF you will have a chance to admire this extraordinary aircraft during the first weekend of August (3 and 4 Aug) on the static display apron.

Uverejnil používateľ Streda 10. júla 2019