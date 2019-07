Le prime sei offerte di lavoro all’Autorità europea del lavoro (ELA) a Bratislava

La Commissione europea ha pubblicato sul nuovo sito web dell’ (ELA) le dell’ente comunitario che inizierà a lavorare dal 1° ottobre di quest’anno. La scadenza per la presentazione delle domande scade il 6 agosto. Le attività dell’agenzia inizieranno il prossimo 16 ottobre con la prima riunione del Consiglio di amministrazione di ELA e la presentazione del programma di lavoro.

«L’Autorità europea del lavoro è stata creata in tempi record», Marianne Thyssen, Commissaria per l’occupazione, gli affari sociali, la mobilità delle competenze e del lavoro. Nel mese di settembre 2017, l’allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato l’idea di un’autorità europea del lavoro nel suo discorso sullo stato dell’Unione. La proposta di creare un’autorità del lavoro è stata presentata nel marzo 2018 e nel febbraio di quest’anno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio. Il 13 giugno, il Consiglio per l’occupazione, la politica sociale, la salute e i consumatori durante la riunione tenutasi a Lussemburgo ha scelto Bratislava come sede dell’ELA. «Sono fiduciosa che il suo trasferimento a Bratislava sarà altrettanto fluido e veloce. L’Autorità inizierà a operare a Bruxelles in ottobre fino al suo trasferimento nella città ospitante. Attendo con ansia la creazione dell’Autorità e inizierò a lavorare a Bratislava il prima possibile», ha aggiunto Marianne Thyssen.

Con oltre 17 milioni di europei che vivono o lavorano in un altro Stato membro dell’UE, l’Autorità europea del lavoro aiuterà le persone, le imprese e le amministrazioni nazionali a sfruttare le opportunità offerte dalla mobilità transfrontaliera fornendo informazioni sui diritti e gli obblighi in gioco. esercitare un’attività commerciale in un altro paese. L’organismo è visto come uno strumento cruciale per facilitare il lavoro degli Stati membri, rafforzare il coordinamento e applicare una legislazione del lavoro europea equa, semplice ed efficace in aspetti quali le ispezioni, nonché nella lotta contro lavoro sommerso e risoluzione di conflitti tra paesi. Il regolamento di base entrerà in funzione quest’anno. L’ dovrebbe raggiungere la sua piena capacità operativa entro il 2024 con circa 140 impiegati.

(Fonte )

Illustr.