Polizia per stranieri, sistema online sospeso dal 12 luglio al 5 agosto

Il sistema di prenotazione online degli appuntamenti presso gli uffici locali del dipartimento di polizia per stranieri, entrato in uso appena un paio di mesi fa, si sta già per prendere una pausa. Chi ha una scadenza vicina e deve presentare la domanda di residenza o un rinnovo del permesso di soggiorno farà bene ad affrettarsi, perché il sistema chiude il 12 luglio e non sarà disponibile fino al 5 agosto 2019. Ne dà informazione lo stesso Corpo di polizia , dando come giustificazione il fatto che in quelle tre settimane sarà eseguita la migrazione del sistema informatico di tutte le istituzioni che cadono sotto il ministero degli Interni al cloud governativo.

(Red)