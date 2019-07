La polizia slovacca a esercitazioni antiterrorismo ad Abu Dhabi

Anche agenti della polizia slovacca sono stati invitati all’esercitazione anti-terrorismo ISALEX 2019 che si svolge negli Emirati Arabi Uniti (EAU). La sessione di addestramento internazionale ha visto partecipare oltre 60 elementi delle polizie di sette paesi – Francia, Italia, Spagna, Singapore, Senegal e Bahrain – che hanno potuto scambiarsi informazioni ed esperienza nella loro opera quotidiana di lotta al terrorismo.

Il capo della delegazione slovacca, un funzionario dell’Unità nazionale antiterrorismo della NAKA,ha detto che «Esercitazioni di questo tipo sono costruite per modellare al meglio le minacce terroristiche più reali possibili, allo scopo di simulare il coordinamento della polizia e dei servizi di soccorso per eliminare tali minacce. Devo ammettere che la delegazione di polizia slovacca ha avuto successo, tutti i poliziotti slovacchi erano tra le élite delle loro squadre, due di loro sono stati scelti come leader di squadra e portavoce dell’intera sessione di addestramento, e anche la portavoce dell’intera esercitazione era una nostra agente».

SLOVENSKÁ POLÍCIA NA MEDZINÁRODNOM PROTITERORISTICKOM CVIČENÍ ZOŽALA ÚSPECHNa protiteroristické cvičenie ISALEX 2019 Spojené arabské emiráty pozvali aj slovenskú políciu. Cvičili sme s Francúzmi, Talianmi, Španielmi, Singapurom, Senegalom aj s Bahrajnom. Viac ako 60 policajtov zo siedmich krajín si tak mohlo vymeniť informácie a skúsenosti s bojom proti terorizmu. Vedúcim slovenskej delegácie bol policajt z národnej protiteroristickej jednotky NAKA. Vedúci tímu: "Cvičenia tohto druhu sú postavene na namodelovaní čo najreálnejšej situácie pripomínajúcej teroristickú hrozbu. Účelom cvičenia bolo simulovať koordináciu činnosti policajných a záchranných zložiek s cieľom eliminovať takúto hrozbu. Tým že terorizmus je nadnárodným fenoménom, kľúčovým faktorom pre boj s nim je medzinárodná spolupráca, výmena informácii a skúsenosti, čo sa potvrdilo aj v priebehu tohto cvičenia. Musím uznať, že slovenská delegácia policajtov zožala úspech. Všetci slovenskí policajti patrili medzi elitu vo svojich tímoch, dvaja z nich boli dokonca vybraní ako vedúci tímov, pričom aj hovorkyňou celého cvičenia bola naša policajtka.” Uverejnil používateľ Nedeľa 7. júla 2019

(Red)