Gli eventi del mese di luglio a Bratislava e in Slovacchia

Estate culturale di Bratislava 2019 – Bratislava

giugno – settembre 2019



La rassegna “Estate culturale di Bratislava” è il più grande evento estivo in Slovacchia che, nel corso dei mesi d’estate propone nella capitale centinaia di appuntamenti culturali, musicali, letterari, teatrali, e attività per il tempo libero per i residenti e i tanti turisti. Arrivato alla sua 44esima edizione, il festival si volge in gran parte all’aperto, nelle strade, piazze e cortili di Bratislava, oltre che nella corte del Castello. La rassegna include nel suo programma diverse altre manifestazioni cicliche, come il Festival internazionale di gruppi corali giovanili, arrivato al 22esimo anno, il Teatro al mercato (1/6 – 29/9) dedicato ai bambini, le Giornate ÚĽUV dei maestri dell’artigianato (31.8 – 1.9), o il (5/7 – 4/8, apertura con Romeo e Giulietta) al castello di Bratislava, che è tra i più antichi festival teatrali all’aperto in Europa. Nel programma anche l’evento , che nella cornice dell’omonimo castello proporranno dimostrazioni medievale di arti del combattimento, tornei cavallereschi e artigianato (6 luglio, 3 e 31 agosto dalle 10 alle 18.30) e una novità per il 2019, le (10 luglio – 24 agosto), che porteranno nella corte del Vecchio municipio di Bratislava diverse rappresentazioni teatrali, tra le quali Don Chisciotte, sottotitolate in inglese. Infine, nell’ambito della serie “Bratislava Internazionale”, dopo il mese italiano del Dolce Vitaj eventi di un giorno daranno l’opportunità di sperimentare la cultura e le usanze di paesi stranieri con la Giornata Giapponese (6.7), la (12.7), la Giornata Irlandese (17.7), la Giornata Turca (20.7) e la Giornata Inndonesiana (24.8).

Info: |

VIVA MUSICA! FESTIVAL – Bratislava

6 luglio – 25 agosto 2018

Il festival Viva Musica! è nato nel 2005 con l’ambizione di creare un evento estivo di un alto livello per tutti gli appassionati di musica – classica e non – ma in luoghi e con stile innovativo. Il festival offre il meglio della musica classica e contemporanea, ma anche pop, con esecuzioni raffinate di artisti e gruppi di élite nazionali e internazionali. Con il motto “Classic goes modern”, il Viva musica è il maggior festival musicale internazionale a Bratislava. Per questa edizione il Viva Musica! ha deciso la svolta ecologica, con il bando totale alle bottiglie di plastica e ai volantini cartacei, disponendo in tutti i luoghi del festival bidoni della spazzatura per la raccolta differenziata.

Info: |

Festival Pohoda – aeroporto di Trenčín

11 – 13 luglio

Il Pohoda è il più grande festival musicale in Slovacchia, alla sua 23a edizione. Tra i nomi clou di quest’anno Liam Gallagher, The 1975, Charlotte Gainsbourg, gli slovacchi Peter Lipa e Para, la leggendaria band ceca The Plastic People of the Universe, protagonista del dissenso a Praga negli anni ’70. Tre giorni intensi in cui oltre alla musica ci saranno performance teatrali, arti visive, discussioni e tanto altro.

Info:

Il Cammino di Santiago in Slovacchia

Banská Štiavnica- Bratislava

12 – 25 luglio

L’antico Camino de Santiago è una vasta rete di itinerari di pellegrinaggio in giro per l’Europa che si uniscono sulla tomba di San Giacomo a Santiago de Compostela, nel nord-ovest della Spagna. In occasione dell’apertura del tratto Trnava – Bratislava del Cammino di Santiago slovacco, i pellegrini possono fare il percorso da Banská Štiavnica a Hronský Beňadik, nel sud della Slovacchia, e attraverso diversi villaggi e le città di Nitra e Trnava arrivare a Bratislava dove nella Cattedrale di San Martino si terrà il 25 luglio la Messa del pellegrino. Il pellegrinaggio continua il giorno successivo per arrivare poi a Vienna.

Info: |

Picnic storico al castello di Betliar

13 luglio 2019

Un ritorno al passato meno recente con questo evento nel parco inglese di Betliar, che riporta la mente alle giornate estive dell’aristocrazia locale, tra cui la famiglia Andrássy padrona del bellissimo maniero di Betliar, oggi museo nazionale. Ad allietare il picnic ci saranno il gruppo Classic Gipsy Music e attività per bambini, tra cui dimostrazioni di sport popolari dell’aristocrazia slovacca e prove dei costumi dell’epoca. Il tutto in un’atmosfera d’altri tempi in compagnia di signore in crinoline. Inoltre, i partecipanti possono gareggiare al concorso per la torta più deliziosa. Chi non porta il proprio cestino da casa potrà approfittare di quanto offerto dall’organizzazione, tra prodotti regionali, panini al cetriolo e crocchette di pollo, il tipico picnic degli Andrássy. Chi si presenta all’evento in costume d’epoca potrà partecipare gratuitamente a una visita guidata del castello.

Info:

SunDance Festival 2019 − Zemplínska šírava – Lúč

19 – 21 luglio 2019

Uverejnil používateľ Štvrtok 4. júla 2019

Festival di musica elettronica che ha portato in Slovacchia nei suoi dodici anni di storia nomi di punta della scena internazionale e che vedrà tra gli altri esibirsi quest’anno artisti come CID (Usa) e OFFAIAH (Usa). L’evento, che si svolge nei pressi del bacino di Zemplínska Šírava, nella Slovacchia orientale, su un’area complessiva di 12mila metri quadrati, prevede la presenza di altri 40 dei migliori dj, anche slovacchi e cechi, che si esibiscono su quattro palcoscenici. A disposizione del pubblico zona VIP, zona relax e tante attività acquatiche sulla spiaggia, oltre alla possiblità di seguire le esibizioni anche in barca.

Info:

Countryfest Bohunice – Jaskovské Bohunice

19 – 21 luglio 2019

Festival di tre giorni di musica country, un evento per tutta la famiglia, anche per i bambini. Nell’edizione 2019 si esibiranno nomi della scena popolare country come Sima Martaus, Alan Mikušek, Bystrík Band, Fešáci, Fleret (entrambi CZ), Družina (SK) e Mariachi Sin Fronteras (SK / MX). Diverse attività collaterali a disposizione per i partecipanti, grandi e piccini, tra cui bagni di schiuma, gare di paintball elettronico e spedizioni indiane, e pure gare di bevute – di birra, naturalmente.

Info:

Trnavský Jazzyk – Trnava

29 luglio – 2 agosto 2019

Sedicesima edizione di quello che è tra i più importanti festival jazz in Slovacchia. Trnavský Jazzyk porta sul palco le migliori espressioni della scena nazionale e nomi scelti del jazz mondiale nei suoi multiformi generi, dal mainstream classico alla fusion, funky, soul, world music e jazz contemporaneo. Clou del festival la sera del 2 agosto quando si esibirà Andreas Varady, ragazzo ungherese di origini rom che Quincy Jones ha definito come uno dei musicisti più talentuosi al mondo, e il bassista e cantante camerunense Richard Bona, conosciuto in tutto il mondo.

Info:

Pezinské viechy / Cantine di Pezinok – Pezinok

maggio-ottobre 2019

Dall’inizio di maggio fino al prossimo ottobre, questo evento dà l’opportunità unica per degustare i vini dei produttori di Pezinok, e anche chiedere loro curiosità e segreti della propria produzione. Quanto meno, gustare un buon bicchiere di vino in compagnia. Iscrizione gratuita, si pagano soltanto gli assaggi di vino a scelta. maggiori informazioni sulla Strada dei vini dei Piccoli Carpazi.

Info:

(A cura del sito )

Foto: gob.sk, visitbratislava.com e altro