A Bratislava un centinaio di giovani talenti all’Italia Soccer Camp 2019

La scorsa settimana si è svolta in Slovacchia l’undicesima edizione dell’Italia Soccer Camp per bambini da 7 a 14 anni. Organizzato da VÚB banka presso il campo dell’FC Petržalka Akadémia a Bratislava, l’evento, che ha visto come testimonial il leggendario difensore del Milan Franco Baresi, è stato occasione di mettersi in mostra per un centinaio di piccoli talenti del calcio slovacco. Dall’1 al 5 luglio cinque allenatori ed ex giocatori italiani hanno diretto il camp con un allenamento tecnico e atletico completato da preziosi consigli e dimostrazioni ai giovanissimi slovacchi (tra loro anche ragazzine) dei segreti del mestiere. Cinque giorni intensi alla fine dei quali i piccoli giocatori si sono poi esibiti in mini-tornei suddivisi per quattro categorie di età davanti ai loro genitori.

Aprendo il Soccer Camp 2019, Baresi ha detto che «Oggi i bambini hanno grandi opportunità di sviluppare le loro capacità» e mostrare il loro giovane talento. Alcuni di loro li si potrà magari trovare «tra qualche anno a giocare nei migliori club di calcio del mondo», ha detto Baresi. «Io ero proprio come questi ragazzini, ero sempre felice quando potevo correre con la palla». Spero che questo progetto possa continuare anche i prossimi anni. «È bello che ex calciatori possano trasmettere le loro esperienze in un divertente e rendere felici i bambini, indipendentemente dal fatto che un giorno diventeranno calciatori professionisti». A conclusione della settimana Gianluca Angelucci, l’allenatore capo del gruppo, ha detto che «I bambini slovacchi sono docili e relativamente disciplinati, è un piacere lavorare con loro». In passato sono stati testimonial dell’evento nomi come Roberto Baggio, Totò Schillaci, Demetrio Albertini.

I tre migliori partecipanti al camp slovacco si recheranno in Italia per prendere parte alla Giornata internazionale del calcio nel Coverciano Football Training Center.

