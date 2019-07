Riconoscimenti a Karlovy Vary per il film slovacco ‘Nech je svetlo’ di Marko Škop

L’ultimo film del regista e sceneggiatore slovacco Marko Škop ‘Nech je svetlo’ (Let There Be Light / Sia la luce) ha ricevuto due premi all’International Film Festival di Karlovy Vary in Repubblica Ceca. Il Premio per la migliore interpretazione maschile è andato al protagonista, l’attore slovacco Milan Ondrík (39 anni), e il film ha ricevuto anche il Premio speciale di una giuria composta da rappresentanti di istituzioni religiose.

Il è un ritratto attuale della Slovacchia, segnata da povertà, polizia e corruzione anche nella chiesa, nonché da un crescente neofascismo. Racconta la storia di un padre, Milan (40 anni), che ha tre figli e lavora in Germania per poter sostenere la famiglia. Durante una sua visita a casa a Natale scopre che il figlio maggiore Adam è diventato membro di un gruppo paramilitare giovanile. Il ragazzo è uno dei sospetti coinvolti in un evento straziante che ha sconvolto la comunità locale. Il padre ragiona su cosa sia meglio fare e, insieme a sua moglie Zuzka, inizia a scoprire la verità sul figlio, sulla famiglia e sulla comunità intorno a loro.

Questo film è un avvincente dramma sulla forza e la fragilità dei legami familiari, sulla nostra responsabilità morale quando i valori tradizionali vengono rivalutati e la xenofobia ha la precedenza sulla compassione per le persone più vicine a noi.

Il film, una coproduzione slovacco-ceca in cui compaiono anche le tv pubbliche RTVS e Česká televize con un sostegno del Fondo audiovisivo slovacco (Audiovizuálny fond), uscirà nei cinema slovacchi a partire da settembre.

Marko Škop (Prešov 1974) è autore di documentari pluripremiati ha fatto un debutto cinematografico di grande successo con il film (Premio Fipresci al Toronto Film Festival 2015) interpretato da una splendida Emília Vášáryová.

(Red)