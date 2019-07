Budapest, workshop della CC sulla struttura governativa ungherese

La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria organizza per lunedi 15 luglio presso l’Istituto Italiano di Cultura a Budapest un workshop dedicato alla descrizione della struttura governativa ungherese con prestigiosi relatori, tra i quali Massimo Rustico, Ambasciatore d’Italia in Ungheria, Ferenc Kumin, vice segretario di Stato per lo Sviluppo delle Relazioni europee e americane del ministero degli Affari esteri e del Commercio estero, e Francesco Maria Mari, presidente della Camera di Commercio Italiana in Ungheria.

Tema centrale dell’evento è la “Struttura governativa ungherese”: per la prima volta verranno spiegate in modo semplice, concreto ed esaustivo l’organizzazione del governo ungherese e le principali istituzioni con le quali si relazionano imprese piccole, medie e grandi che operano in Ungheria. L’obiettivo è fornire ai partecipanti un supporto concreto all’attività imprenditoriale. L’evento, in lingua ungherese, con interpreti simultanei in inglese e italiano, rappresenta inoltre l’impegno concreto che la CCIU ha costantemente dedicato al rafforzamento e all’accompagnamento degli imprenditori e delle aziende anche italiane che investono sul territorio ungherese. Al termine, lunch buffet di networking tra i partecipanti.

