Slovacchi più ottimisti dopo 10 anni sull’economia e meno sulla democrazia

Gli slovacchi oggi sono più ottimisti sull’economia, condotto dall’agenzia Focus nella prima metà di giugno per conto dell’Istituto per gli affari pubblici (IVO), di quanto non fossero dieci anni fa, nel 2009. Ma valutano il funzionamento della democrazia, sia in Slovacchia che nell’UE, in modo meno positivo. Nel 2009 l’80% degli intervistati riteneva che l’economica slovacca sarebbe peggiorata nell’anno successivo (cosa che del resto avvenne), mentre oggi i pessimisti sono appena il 28%. Dieci anni fa quattro slovacchi su dieci (il 42%) si dichiarava piuttosto o molto contento dello stato della democrazia in Slovacchia; nel 2019 questo gruppo si è sfilacciato, e conta ora il 35% degli intervistati.

Sceso anche il livello di soddisfazione per lo stato della democrazia nell’UE. Se nel 2009 il 35% degli intervistati era piuttosto o del tutto scontento a questo riguardo, nel 2019 il numero degli insoddisfatti è cresciuto fino a quasi il 60%. Secondo IVO, il trend indicherebbe, piuttosto che un dato molto negativo, il fatto che oggi c’è molto più interesse tra gli slovacchi per i meccanismi interni dell’Unione europea.

