Le banche meglio capitalizzate in Slovacchia sono Poštová banka, VÚB e ČSOB

Poštová banka è la banca in Slovacchia che ha la migliore capitalizzazione rispetto al totale delle sue attività, secondo uno studio effettuato dalla fondazione F.A. Hayek che ha valutato gli istituti del sistema bancario in termini di capitale. Al secondo posto si è piazzata VÚB banka, ČSOB è terza, segue Prvá stavebná sporiteľňa e al quinto posto c’è Tatra Banka. Come sottolinea il sito , il settore bancario slovacco vale in realtà soltanto lo 0,31% del settore finanziario europeo. Il rapporto di leva finanziaria del settore bancario slovacco, come segnalato dalla Banca nazionale della Slovacchia (NBS) è stata pari all’8% nel 2018, contro l’8,2% del 2017, ma ben al di sopra della soglia minima obbligatoria del 3%. Oltre che molto più elevata del livello minimo richiesto, la capitalizzazione delle banche slovacche è, sulla base dei dati di base disponibili, superiore alla maggior parte delle banche sistemiche e sufficiente a superare i test della Fed statunitense.

