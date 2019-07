Farnesina: una nuova app dell’Unità di crisi per gli italiani in viaggio all’estero

Un’ per rendere più immediati gli strumenti offerti dall’Unità di crisi della Farnesina. Un’app rivolta a tutti coloro che sono in procinto di partire o si trovano già all’estero. Quest’anno oltre ai servizi di sempre, che sono stati implementati e aggiornati a livello tecnologico, l’Unità di crisi offre questo servizio in più, pensato per chi ha uno smartphone o un tablet e che può essere usato in qualsiasi momento del proprio viaggio. Nell’applicazione si possono trovare gli stessi strumenti dei siti “ ” e “ ”, ma in aggiunta, tra le funzioni dell’app, sono presenti delle innovazioni importanti. Attraverso il security check l’utente che ha già segnalato la sua presenza in un determinato Paese straniero, può fare sapere alla Farnesina di stare bene successivamente a un’emergenza di qualsiasi tipo. In più, attraverso la geolocalizzazione, si possono ottenere delle notifiche push con informazioni fondamentali in caso di situazioni improvvise come un fronte di crisi inaspettato.

«Uno strumento che si avvale di avanzate risorse di mappatura globale – ha spiegato il capo dell’Unità di crisi Stefano Verrecchia – permettendo ai viaggiatori di geolocalizzarsi, ottenere informazioni immediate sulle situazioni di pericolo, confermare la propria incolumità in seguito ad eventi critici. E questo ovunque nel mondo si verifichino». E poi c’è la Crisis room virtuale, un allargamento della sala operativa dell’Unità di crisi: sempre attraverso la piattaforma, infatti, è possibile collegarsi e dialogare in tempo reale con le ambasciate di un’area di crisi. In più, è possibile consultare i focus realizzati attraverso la collaborazione con altre realtà come l’Aci, lo Spallanzani, l’Enac, l’Oms.

L’app “Unità di crisi”, per Android e iOS, si può scaricare .

(NoveColonneATG)