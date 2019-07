Eurostat, arriva il comparatore di prezzi UE. Slovacchia più cara nel vestire

Eurostat ha messo online il 24 giugno un divertente e interessante strumento informatico per permettere al cittadino europeo di comparare i prezzi nei vari stati UE. Dalla pagina principale dell’Ufficio statistico dell’Unione europea si può raggiungere lo spazio “ ” – al momento disponibile solo in francese, inglese e tedesco – che permette di paragonare i prezzi in vari settori quali quello delle auto, dei generi alimentari, degli immobili, lo sport, la cultura ed altro.

Facendo uso , si scopre che il livello dei prezzi in è pari al 76,9% di queli medi comparati di tutta l’Unione europea. È particolarmente a buon mercato per i costi per la casa – dall’affitto ai costi di manutenzione e le forniture di acqua, luce e gas – che risultano piuttosto convenienti: 46,9%, dunque oltre il 43% più economici della media UE. Tuttavia, le vicine Ungheria e Polonia sono ancora più vantaggiose (42,4% e 37,2%).

Un’altra categoria a basso prezzo sono i trasporti passeggeri, dagli autobus ai treni agli aerei, che costano il 58,1% del prezzo medio in UE. Anche qui altri paesi confinanti sono più economici, ovvero Repubblica Ceca e Polonia, i cui prezzi si fermano al 52,8% e 54,3% della media dell’Unione europea.

Bene la Slovacchia anche per l’acquisto di automobili, il cui prezzo medio è considerato il più economico in UE e corrisponde al 79,9% della media UE-28, vale a dire il 20% in meno della media comparata di tutti i paesi membri dell’Unione europea. Per comprare l’auto sono molto convenienti anche Romania e Polonia, con prezzi rispettivamente pari al 81,8% e 82,5% della media UE.

Anche gli alcolici e il tabacco comprati in Slovacchia costano un quarto in meno rispetto all’UE (il 74,6% della media in UE), mentre per cibo e bevande analcoliche ci si avvicina maggiormente alla media europea: lo sconto per gli acquisti di alimentari in Slovacchia è appena del 7,6%. Il ribasso in Slovacchia sui servizi alberghieri e di ristorazione è del 23%.

L’unico settore nel quale i prezzi slovacchi sono sopra la media dell’UE-28 è quello dell’abbigliamento e calzature: per lo stesso acquisto, in Slovacchia si paga il 101,7% (anche più dell’Italia – 101,1%) mentre Ungheria (87,9%) e Polonia (95,6) – ma anche il Regno Unito o la Spagna – sono più economiche.

Potete controllare tutte le categorie .

(Red)

Foto Janusz Jakubowski by

Foto MichaelGaida CC0

jarmoluk