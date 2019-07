Dalla Slovacchia nel 2018 oltre 117 milioni di euro di aiuti allo sviluppo

Nel 2018 la Slovacchia ha donato oltre 117,5 milioni di euro alla , una somma pari allo 0,13% del suo PIL, come risulta da una relazione presentata dal ministero degli Affari esteri ed Europei ed ora all’esame interdipartimentale. Il 75% degli aiuti ufficiali allo sviluppo sono stati spesi nella cooperazione multilaterale, in particolare attraverso contributi a organizzazioni internazionali come l’UNICEF o l’ONU. Il paese ha poi speso 28,26 milioni di euro direttamente nei paesi destinatari per progetti di cooperazione bilaterale allo sviluppo. La maggior parte dei fondi dello sviluppo bilaterale ufficiale e dell’aiuto umanitario sono andati in Asia, seguiti da Europa e Africa.

Tra i paesi europei, la somma più alta è andata alla Serbia (900.000 euro), mentre la somma maggiore fornita ad un paese asiatico è andata alla Turchia (2,32 milioni), e il Kenya è tra i paesi africani quello che ha ricevuto di più (1,17 milioni di euro), a finanziare i sistemi di istruzione e assistenza sanitaria del paese, e un sostegno per l’imprenditoria. Il ministero degli Esteri ha sottolineato un aumento dei contributi finanziari per affrontare le migrazioni, che è stato attuato, ad esempio, tramite fondi fiduciari dell’UE.

L’OCSE ha recentemente invitato la Slovacchia a sviluppare un piano vincolante per aumentare i suoi aiuti allo sviluppo all’estero. L’obiettivo è di rispettare l’impegno di aumentare entro il 2030 la spesa annua per la cooperazione allo sviluppo allo 0,33% del suo Prodotto interno lordo.

(Red)

Foto Slovakia MFA