Miroslav Šatan è il nuovo presidente della Federazione Hockey su ghiaccio

Il leggendario giocatore Miroslav Šatan è diventato della Federazione slovacca di hockey su ghiaccio con ben 229 voti al primo turno dei delegati al congresso centrale della federazione, surclassando il rivale Jaromír Šmátrala, che ha ricevuto solo 99 voti. Šatan si è detto sorpreso dall’elevato sostegno ricevuto, avendo annunciato ufficialmente la sua candidatura appena due settimane fa, e avendo avuto molto poco tempo per fare campagna. Riguardo a Šmátrala, prima del voto aveva detto che se avesse vinto lui non avrebbe accettato una carica nel vuole essere membro del comitato esecutivo della federazione, perché con il suo programma avrebbe riportato l’hockey slovacco a un’era ormai passata.

Dopo l’abbandono dell’hockey professionistico giocato a 39 anni nel 2014, Šatan è stato nominato nel settembre 2015 direttore generale del Team Europe per partecipare alla Coppa del Mondo di Hockey del 2016, dove è arrivato secondo. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore generale della squadra nazionale.

Dopo i diversi riconoscimenti in carriera nella NHL, tra i quali una Stanley Cup, con la nazionale maggiore della Slovacchia Šatan ha totalizzato 180 presenze e segnato 86 goal, vincendo diversi titoli ai mondiali: un oro nel 2002 come capitano e diversi argenti e bronzi. In maggio, alla fine del Campionato del mondo di Hockey giocato in Slovacchia, Šatan e il compagno Žigmund Pálffy sono stati inseriti nella Hall of Fame della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF).

«Per me è un impegno per il prossimo periodo: ho lavorato nell’hockey slovacco per due anni, continuerò questo lavoro per altri tre», ha detto Šatan dopo l’elezione. Ora andrà a sostituire come presidente della Federazione Hockey Martin Kohút, che l’ha guidata negli ultimi tre anni e che ha ricevuto la stima di Šatan. Prossimo impegno del neo presidente la nomina di un nuovo direttore generale, e nel frattempo egli ha dichiarato che intende visitare ogni club slovacco per presentare la sua visione per l’hockey e chiedere il loro sostegno.

(Red)

Foto hockeyslovakia.sk