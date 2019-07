A Bratislava i “Tourist Angels” aiuteranno i visitatori a scoprire la città

Con l’obiettivo di incentivare ulterioremente il richiamo turistico nella capitale Bratislava, è nata di recente l’iniziativa “Angeli del turismo”, lanciata dal Centro volontariato di Bratislava (BDC) in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Bratislava. “Tourist Angels” è un programma volontario che mira ad aiutare turisti e visitatori a conoscere la capitale della Slovacchia.

Gli angeli del turismo sono facilmente riconoscibili per la loro T-shirt e il logo “I” (informazioni) e si trovano nei luoghi più visitati di Bratislava. I volontari sono responsabili di fornire informazioni sia in slovacco che in inglese e fornire materiale promozionale, possono aiutare i turisti a conoscere gli angoli più interessanti della città. Inoltre, possono spiegare come funzionano i trasporti pubblici e consigliare i turisti dove poter gustare l’autentica cucina slovacca.

Può collaborare come volontario chiunque sia aperto a nuove esperienze e chi ama comunicare con altre persone, anche gli stranieri che vivono a Bratislava. Il servizio turistico degli angeli opererà a Bratislava ogni sabato dalle 11:00 alle 16:00 da giugno a settembre.

Per partecipare al programma serve avere almeno 18 anni, frequentare un corso di formazione iniziale e conoscere l’inglese almeno a livello base (sarà valutata anche la conoscenza di altre lingue). Gli interessati possono inviare una email a: ahoj@dobrovolnictvoba.sk. .

(Fonte Buenos días Eslovaquia)

Foto: castello di Bratislava – NRSR