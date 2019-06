Il “Brand Slovacchia” al 35esimo posto nel mondo, l’Italia 14esima

La reputazione internazionale della Slovacchia ha fatto un balzo di ventiquattro posizioni nel Country Index 2019, miglior prestazione tra i 75 paesi monitorati, piazzandosi al 35esimo posto nel mondo, mentre nell’edizione precedente dell’Index del 2014 era al 59esimo. La Romania, al 42eimo, ha migliorato di venti posizioni. Nell’area dell’Europa centro-orientale troviamo l’Ungheria a 38esimo posto (scalando diciotto posizioni), la Polonia al 44esimo.

I 75 paesi considerati sono quelli che la Banca Mondiale classifica tra i primi per PIL, e vengono analizzati in base alla percezione del pubblico in un’ampia gamma di fattori, dal sistema di valori, tolleranza, rispetto dell’ambiente e qualità della vita al potenziale di business, sicurezza e turismo. L’Italia si è piazzata 14esima, guadagnando quattro posti.

