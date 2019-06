Domani 28 giugno concerto del Luca D’Alberto Trio a chiusura del Dolce Vitaj 2019

Venerdì 28 giugno alle 19 si terrà alla Radio Nazionale Slovacca a Bratislava il concerto del Luca D’Alberto Trio, tappa conclusiva della dodicesima edizione del festival italiano Dolce Vitaj. La band, cherecentemente si è esibita all’Elbphilharmonie di Amburgo, al Paradiso di Amsterdam, al MaMa Festival di Parigi ed al festival Eurosonic Noorderslag di Groningen, arriva per la prima volta in Slovacchia con il suo bagaglio di atmosfere eteree e seducenti che hanno spesso fatto da sfondo a diversi film di successo.

Luca D’Alberto (1983) è il leader del gruppo, polistrumentista e compositore. Ha una solida formazione classica, ma la sua apertura alle sperimentazioni lo fa avvicinare ad autori come Nils Frahm, Carlos Cipa, Joep Beving e Ólafur Arnalds. Tra gli ammiratori della musica di D’Alberto troviamo Wim Wenders, Donata Wenders, Peter Lindbergh e Lars Von Trier. Sue composizioni sono state utilizzate per le pubblicità di Apple, del torneo di Wimbledon e dalla CBS per la serie tv “Salvation”. D’Alberto scrive molto per teatro e cinema, e ha collaborato, tra gli altri, con Michele Placido, Pippo Delbono e Giorgio Albertazzi. Diverse sue composizioni sono state utilizzate dal Pina Bausch Tanztheater di Wüppertal, e nel 2013 ha musicato e agito come performer in “Plattform”, spettacolo per il 40ennale della celebre compagnia di teatrodanza fondata dalla leggendaria danzatrice e coreografa Pina Bausch. Nel 2015 e 2017 ha collaborato anche con il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Il trio, che oltre al titolare con la sua viola vede sul palco Federica Vecchio al violoncello e Simone Temporali a pianoforte e synth, è noto per le sue esibizioni dal vivo, spesso memorabili, piene di buona musica ed ottima energia. Nell’ambito del suo tour europeo, il gruppo presenterà anche a Bratislava il nuovo disco “Exile”.

Quando: venerdì 28 giugno 2019, ore 19:00

Dove: Sala grande della Radio Nazionale Slovacca, Mýtna 1, Bratislava55

Organizzato da : , in collaborazione con RTVS

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: