U.S. Steel Košice continua a operare a settimana corta anche nel mese di luglio

L’acciaieria U.S. Steel Košice ha annunciato che di nuovo a luglio i suoi dipendenti adotteranno una settimana di quattro giorni lavorativi, come già accaduto per il mese di maggio, a causa della situazione instabile nel mercato internazionale dell’acciaio, che è minacciato da diversi fattori tra i quali il dumping degli operatori cinesi del settore. Come informa la società, la misura è stata concordata con il sindacato. Mentre a maggio i lavoratori sono stati pagati al 70% per i giorni di fermo forzato, a luglio il salario sarà pari al 60% della retribuzione standard nei giorni in cui l’azienda li lascia a casa. Pochi giorni fa l’azienda ha firmato, dopo un difficile accordo con i sindacati, il rinnovo del contratto collettivo che prevede 40 euro mensili in più ai propri dipendenti con valore retroattivo dal primo maggio 2019, oltre a una gratifica una tantum di 100 euro a fine anno al raggiungimento di determinati parametri di profitto della società.

L’intero settore europeo dell’acciaio sta soffrendo, e gli sviluppi futuri di U.S. Steel, che è uno dei più importanti datori di lavoro in Slovacchia e il primo nell’est del paese, dipenderanno soprattutto dalla rapidità con cui la Commissione europea sarà in grado di reagire nei confronti delle massicce importazioni di acciaio da paesi che sfuggono alle regole UE e non fanno parte del sistema europeo di scambio delle emissioni. La società, parte del gruppo americano United States Steel che possiede impianti negli Stati Uniti, in Canada e a Košice (ha venduto una acciaieria in Serbia qualche anno fa), ha affermato che intende portare le sue richieste all’assemblea generale annuale di Eurofer, l’associazione delle industrie dell’acciaio, che si tiene oggi a Bruxelles.

(Red)

Foto skeeze