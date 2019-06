Nel weekend ricordato il massacro nazista nel villaggio di Kalište

Si sono tenute nel fine settimana le commemorazioni per il 74° anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale nel villaggio di Kalište, comune della regione di Banská Bystrica, che venne distrutto dalle truppe tedesche in fuga il 18 marzo 1945. L’abitato fu dato alle fiamme e oggi non ne rimangono che rovine, la cui gestione è stata affidata al Museo dell’Insurrezione nazionale slovacca (SNP). Il villaggio, a 924 metridi altitudine, diede riparo per l’inverno ai partigiani che nell’agosto precedente sferrarono la rivolta contro l’oppressore nazista per scacciarlo dal territorio slovacco. Le truppe tedesche circondarono il villaggio alle 4 del mattino, fucilarono diversi abitanti e appiccarono le fiamme alle case, bruciando al loro interno altre persone, per un totale di oltre quaranta vittime. Appena cinque giorni dopo l’area fu liberata dall’avanzata dell’esercito sovietico. Oggi questo luogo è un monumento culturale nazionale che contiene un memoriale dedicato alle vittime, una cappella conservata e due case ristrutturate, mentre per altre 36 abitazioni sono state installate pietre a segnalare la loro posizione. Il Museo SNP ha installato pannelli informativi nel sito, spiegando il massacro.

Partecipando alla commemorazione, la presidente Zuzana Čaputová ha detto che «Dobbiamo ricordare quanto siano terribili e spaventose le conseguenze delle ideologie che diffondono l’odio, ma dobbiamo renderci conto che se molte persone sono d’accordo sul fatto che un certo gruppo è fonte della nostra sofferenza e della nostra frustrazione, ciò conduce alla tragedia umana».

Il primo ministro Peter Pellegrini, anch’egli presente, ha notato come in Slovacchia «non mancano certo i luoghi che furono vittima di atrocità durante la guerra. Kalište è uno di oltre un centinaio di villaggi slovacchi che furono bruciati e distrutti dai nazisti, ma fu l’unico che non venne ricostruito». È rimasto soltanto un ricordo duraturo e «molte tracce dell’infinita malvagità umana che va oltre la normale comprensione. Ecco perché considero un dovere venire qui ogni anno. Le vittime di un atto insensato di un esercito perdente e in ritirata e dei suoi orribili collaboratori slovacchi, meritano il nostro rispetto e una memoria duratura. Ma è anche un’opportunità per mostrare apprezzamento per chi ha affrontato con coraggio questo crimine. Oggi diamo per scontata la pace, ma non dobbiamo dimenticare mai i tempi in cui non era così, per potere evitare simili tragedie in futuro».

(Red)

Foto FB/pellegrini.peter