Meteo, ondata di caldo in arrivo in Slovacchia questa settimana

Preparatevi, sono tornate le ondate di calore

L’Istituto Idrometeorologico Slovacco (SHMÚ) ha emesso avvisi meteo per i prossimi giorni, che promettono una vasta ondata di calore. Dopo un breve periodo di pioggia e tempo più fresco, il gran caldo tornerà a farsi sentire in Slovacchia nell’ultima settimana di giugno. Già oggi si attendono temperature oltre i 33 gradi nelle aree più meridionali del paese, per le quali l’Istituto idrometeorologico ha emesso allarmi meteo di primo livello tra le ore 14 e 17.

Domani 26 giugno le allerte sono intensificate, e riguardano buona parte del paese, escluse le zone montagnose dei Tatra. Ma nei distretti meridionali della Slovacchia, al confine con Austria e Ungheria, ovvero nella regioni di Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica e Košice, le temperature si alzeranno fino ai 35 grandi Centigradi, per cui SHMÚ ha emesso una allerta caldo di secondo grado (su tre) tra le 13 e le 17.

Per giovedì 27 giugno si prevede un miglioramento della situazione, con temperature in lieve diminuzione, e avvertenze di primo livello nei distretti meridionali delle regioni di Bratislava, Trnava, Nitra e Banská Bystrica tra le ore 11 e le 14.

(Red)

Foto Piotr Siedlecki / PDP