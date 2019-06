Le Olimpiadi Invernali del 2026 sono state assegnate all’Italia

«È tutto vero, il sogno è diventato realtà. Gioia ed emozione accompagnano il momento più bello: Milano Cortina ha vinto, sarà l’Italia a ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026». Così il Coni a pochi minuti dall’annuncio ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale ieri a Losanna. L’Italia ha battuto con i suoi 47 voti la candidatura svedese di Stoccolma Are, che ne ha avuti 34. A festeggiare a Losanna la delegazione italiana guidata dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò; con lui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, il governatore del Veneto, Zaia e il sindaco di Milano Sala, la campionessa paralimpica Francesca Porcellato, la coordinatrice del progetto, l’olimpionica Diana Bianchedi, il campione oltre che Sottosegretario ai Grandi Eventi della Regione Lombardia, Antonio Rossi, e il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, che hanno presentato il progetto italiano questa mattina. Nel corso della presentazione è stato proiettato anche un video con gli interventi del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e del Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Presenti a Losanna anche Sofia Goggia e Michela Moioli.

Nel pomeriggio sugli schermi dello Swiss Tech Convention Center è stato quindi proiettato l’appassionato messaggio di sostegno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto enfatizzare l’importanza dei valori olimpici e lo straordinario vettore rappresentato dai Giochi Olimpici per promuoverli e accoglierli, grazie alla passione e all’ospitalità che caratterizzano l’Italia.

«Desidero, a nome dell’Italia, ribadire, a tutti voi, e a tutti i delegati presenti, a Losanna, per questa 134 Sessione del CIO, il sostegno più convinto alla candidatura di Milano-Cortina a ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. In un teatro alpino, di straordinaria bellezza, l’Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi», le parole di Mattarella. «Un grande entusiasmo farà sentire, a casa propria, tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. I Giochi saranno un grande evento, coinvolgeranno le genti delle nostre contrade, e delle nostre Regioni interessate, e svilupperanno relazioni, ancor più proficue, tra i Paesi partecipanti».

Milano – Cortina sarà la quarta edizione dei Giochi Olimpici ospitata in Italia, dopo Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006.



«Siamo orgogliosi di questo grande risultato», il commento del Premier Conte. «Ha vinto l’Italia: un intero Paese che h ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo “memorabile”».

Tra i primi a commentare la vittoria della candidatura italiana il Ministro degli esteri Moavero Milanesi: «grande soddisfazione per l’assegnazione delle Olimpiadi 2026! Un risultato importantissimo per l’Italia, frutto di un eccellente lavoro di squadra, al quale la Farnesina e la sua rete diplomatica sono fiere di aver contribuito», scrive su twitter il Ministro.

«Vince l’Italia, vince lo sport!», le parole del Ministro dell’Interno Salvini. «Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, che significano almeno 20.000 posti di lavoro creati, tanti investimenti e 5 miliardi di euro di valore aggiunto per l’Italia».

