Due MiG-29 decollano per intercettare un aereo passeggeri italiano

Momenti di tensione, domenica sera, nei cieli della Slovacchia, con per scortare un aereo di linea italiano che aveva perso i contatti radio. L’allarme, come ha informato il ministero della Difesa, è scattato intorno alle 21.30, quando un Airbus 320 in servizio sulla rotta tra Milano e Charkiv (seconda città dell’Ucraina) è ̏scomparso˝ dai collegamenti con i controllori del traffico aereo slovacchi. Una situazione che ha immediatamente messo in stato di allerta due caccia MiG-29 inclusi nel sistema NATINAMDS (Sistema di difesa aerea e missilistica integrata della Nato), che sono decollati dalla base di Sliač (distretto di Zvolen) per affiancare il velivolo italiano e scortarlo fino al confine con l’Ucraina.

E, proprio in quei momenti, nelle zone di Rožňava e Košice, i residenti hanno potuto udire un boato simile a una esplosione, causato dal superamento del muro del suono da parte dei due velivoli da combattimento. «Ci scusiamo con gli abitanti per quanto accaduto – ha dichiarato il portavoce del ministero – ma queste situazioni sono legate alla garanzia di sicurezza per tutti i cittadini slovacchi, poiché i caccia delle forze armate slovacche sono responsabili della protezione dello spazio aereo della Repubblica Slovacca 24 ore al giorno, sette giorni su sette. E questi decolli ne fanno parte». Gli aerei da combattimento inseriti nel sistema NATINAMDS intervengono non soltanto contro gli intrusi dello spazio aereo, ma anche come aiuto ad aeromobili in difficoltà e «la perdita di connessione è una delle cause più comuni di decollo improvviso da parte di questi aerei».

L’aereo passeggeri italiano della compagnia low-cost ,un dalla capacità di 150 passeggeri partito da Malpensa, ha comunque ripristinato le comunicazioni con il centro di controllo e il volo è proseguito senza intoppi fino a destinazione, senza necessità di ulteriore supporto da parte dei caccia slovacchi.

(Francesco Pizzigallo)

Foto