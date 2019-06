Il partito OĽaNO perde cinque deputati, esce anche la capogruppo Remišová

Cinque deputati del partito Gente ordinaria e Personalità indipendenti (OĽaNO) hanno deciso che non parteciperanno alle liste del partito per le prossime elezioni 2020. I cinque – Veronika Remišová, Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Anna Verešová e Jozef Lukáč – hanno detto che lasceranno il gruppo parlamentare OĽaNO all’inizio della campagna per le politiche 2020, concludendo il proprio mandato come indipendenti. Il gruppo parlamentare si riduce dunque a 10 deputati dagli attuali 15, un numero in ogni caso superiore alla soglia minima per la sopravvivenza del gruppo come tale in Parlamento.

A fare l’annuncio è stata l’attuale capogruppo di OĽaNO in Parlamento Veronika Remišová, citando tra i motivi dell’abbandono il fatto che nei suoi otto anni di vita parlamentare il partito non ha mai coinvolto persone di varie regioni slovacche nelle sue attività, non lasciando loro spazio nel processo decisionale. I parlamentari dissidenti hanno inoltre criticato il partito per non avere permesso ai propri deputati e ai nuovi aderenti di diventare membri a pieno titolo. Anche Anna Verešová ha criticato il partito per non avere capitalizzato il successo elettorale nelle regioni, lasciando molte persone deluse.

Alcuni dei parlamentari renitenti decideranno sul proprio futuro a breve, mentre per Remišová si dice che ci potrebbe essere un posto nel nuovo partito del presidente uscente Andrej Kiska, Za Ľudí (Per la gente).

Il presidente di OĽaNO Igor Matovič ha detto che anche con queste fughe il partito non cambia: le persone entrano e se ne vanno, siamo un movimento libero. Matovič ha detto che chi lascia, almeno in quattro casi su cinque, lo abbia deciso dopo aver ricevuto l’informazione che i loro nomi non sarebbero stati messi in lista l’anno prossimo, visto che hanno promosso altri partiti nella campagna elettorale per il Parlamento europeo. Ha anche detto che a tutti i parlamentari era stato offerto invano di essere membri del partito.

Foto nrsr.sk