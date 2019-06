UE, salta l’accordo sul clima. Slovacchia unico paese V4 contro le emissioni

Nonostante le promesse, i leader d’Europa ieri hanno fatto saltare l’accordo per mantenere l’obiettivo zero emissioni entro il 2050. Il testo che parlava della “neutralità climatica” per l’Unione europea per quella data è stato rimosso dopo ore di trattative senza risultati dalle conclusioni del vertice. A opporsi sono stati tre paesi di Visegrad – Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca – ai quali si è affiancata l’Estonia.

Il cambiamento climatico era tra i temi principali di questo vertice UE, che anticipava il summit sull’azione per il clima che si terrà alle Nazioni Unite il 23 settembre 2019. Il documento approvato dal Consiglio dell’Unione europea riporta soltanto la richiesta di «garantire una transizione verso una Unione europea climaticamente neutrale in linea con gli accordi di Parigi», senza l’indicazione chiara di una data ultima, che viene solo riportata in una nota al testo.

Tra i paesi che erano pronti a sottoscrivere l’impegno ad abbattere le emissioni di Co2 entro trenta anni c’era anche la Slovacchia, in piena sintonia tra il primo ministro Peter Pellegrini e la presidente Zuzana Čaputová, come ribadito pochi giorni fa nel loro primo incontro dopo l’insediamento del nuovo capo dello Stato.

(Red)

Foto NASA/GSFC wwworks by