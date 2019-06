Monopattini elettrici, saranno vietati sui marciapiedi

Vista la proliferazione negli ultimi tempi di monopattini elettrici, e il pericolo da loro causato per l’uso troppo spesso sui marciapiedi e a velocità non proprio consone, ne è stato regolamentato l’uso con una modifica del Codice della strada approvato ieri dal consiglio dei ministri. La legge restringe, tra le altre cose, gli spazi per l’utilizzo di monopattini con motori ausiliari, che non rientrano più nella categoria dei pedoni ma nel gruppo dei veicoli non a motore. Secondo la nuova legislazione, si possono pilotare tali veicoli solo sulle piste ciclabili, e non sul marciapiede. Se si guida sul marciapiede, il monopattino non può avere una velocità superiore a quella di un pedone.

(Red)

Foto djedjenny