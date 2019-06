Gli slovacchi sono abbastanza appagati della propria vita

Gli slovacchi sono : l’Ufficio di Statistica, sulla base dei risultati dell’indagine EU SILC 2018, ha riportato che l’appagamento dei cittadini slovacchi risulta al livello 7 su una scala massima di 10, il che significa un leggero arretramento nel grado di soddisfacimento espresso nel sondaggio cinque anni fa. Il livello più alto di compiacimento viene percepito dal popolo slovacco nei rapporti con la propria famiglia, i propri vicini e nel valutare il proprio impiego. Al contrario, hanno dato i voti peggiori al tasso di compiacimento per la propria situazione finanziaria e la quantità di tempo libero per i loro hobby.

Alcuni valori sono cambiati nelle singole categorie. Ad esempio, la propria situazione finanziaria è stata valutata 5,9 lo scorso anno, mentre nel 2013 aveva raggiunto un punteggio di 5,5. Nel valutare il tempo libero gli slovacchi hanno invece registrato un peggioramento, passando da 7,3 a 6,7 punti.

Non sono ancora disponibili i dati degli altri stati europei, ma nell’ultima indagine i paesi nordici risultavano al top della classifica. Il primo posto, tuttavia, era occupato dalla Svizzera con un punteggio globale di 8. A fondo classifica, a chiudere l’elenco, la Bulgaria, i cui cittadini avevano dato una valutazione di 5,7. In generale, le persone nei paesi più ricchi sono più soddisfatte della propria vita, a dimostrazione dell’importanza della relazione tra reddito individuale e benessere soggettivo. Tuttavia, l’aumento dei redditi in un particolare paese non ha portato automaticamente ad un aumento della soddisfazione per i suoi cittadini.

(Red)

Foto pixabay