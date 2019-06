Čaputová in visita in Repubblica Ceca, incontra Zeman e i connazionali

Ieri a Praga si è svolta la prima visita ufficiale all’estero del nuovo capo di Stato slovacco Zuzana Čaputová, che ha giurato pochi giorni fa. Ospite al Castello di Praga del presidente ceco Miloš Zeman, Čaputová ha sottolineato la vicinanza tra i due paesi anche un quarto di secolo dopo che il lungo legame politico si è concluso con la nascita di due stati indipendenti. «Vedo la Repubblica Ceca come la nostra nazione sorella», ha detto, spiegando che tra i due funzionari si sono toccati un ampio spettro di argomenti, senza alcun disaccordo, come hanno entrambi dichiarato. «Non dico che a volte in futuro non potremmo avere opinioni diverse sulle cose, ma in questo primo incontro non è accaduto nulla del genere», ha detto Čaputová, mentre Zeman ha detto che «non abbiamo avuto divergenze in nessuno dei temi affrontati». I due hanno confermato che entro la fine dell’anno sarà aperta una Casa Ceca a Bratislava, che aspetta solo alcuni permessi tecnici. Per l’inaugurazione, Zeman ha detto che inviterà non solo Čaputová ma anche il suo predecessore Andrej Kiska: «Saremo una santa trinità», ha affermato il capo dello Stato ceco, che ha ringraziato la parte slovacca per il sostegno ai suoi «sforzi incrollabili per l’idea di creare una casa ceca a Bratislava». Čaputová ha notato che Zeman, in qualitè di primo ministro della Cecoslovacchia, fu determinante nel porre fine alle dispute sulla proprietà tra le due nazioni quando la Cecoslovacchia si divise.

Takto som sa dnes prihovorila našim krajanom, krajankám a naším českým priateľom.Dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, medzi našimi národmi, nie sú len záležitosťou dobrých vzťahov medzi politikmi, hoci aj o tie sa neustále treba usilovať. Naše dobré vzťahy sú hlavne o väzbách, priateľstvách a sympatiách, ktoré si vyjadrujú obyčajní ľudia – Česi aj Slováci. Ďakujem vám za možnosť byť tu, s vami!Drahí českí priatelia!Som rada, že toľké roky od rozdelenia si stále dokážeme vzájomne priať, dokážeme si držať palce a že si stále rozumieme. Priala som vám a tešila sa zo všetkých vašich úspechov na medzinárodnom poli, držala som vám palce v hokeji, po tom, čo naši hokejisti vypadli, a dokážem rozumieť Václavskému námestiu plnému pokojných ľudí, lebo rozumiem námestiu SNP v Bratislave. Spája nás pokojný tón.Snažme sa rozumieť si aj naďalej. Sme najbližší susedia aj partneri v širšom spoločenstve Európskej únie. Prajme si, aby aj život v nej fungoval na obraz našich dobrých vzťahov.Drahí krajania a krajanky, obraciam sa špeciálne aj na Vás!Teším sa z Vašich úspechov tu v Prahe, a veľmi si vážim aj Váš záujem o to, čo sa deje u nás doma. Fotky z vlakov, autobusov aj áut, ktorými ste prichádzali voliť domov na Slovensko, boli niekedy až dojímavé. Keď dnes môžeme na Slovensku povedať, že sme svedkami akéhosi prebúdzania spoločnosti – politickej, občianskej, aj tej nenápadnej mlčiacej väčšiny – je to aj vďaka Vám. Slovensko sa mení a prizývam aj vás byť aktívnou súčasťou tejto zmeny.Priatelia, prajme si aj ďalej navzájom a držme si palce! Uverejnil používateľ Štvrtok 20. júna 2019

Zeman e Čaputová hanno poi partecipato alle riunioni plenarie delle due delegazioni, in attesa del pranzo congiunto e della conferenza stampa. Durante il giorno ha inoltre incontrato i presidenti di entrambe le camere del Parlamento ceco, deposto una ghirlanda alla statua del generale Milan Rastislav Štefánik e una sulla tomba dell’ex presidente cecoslovacco e ceco Václav Havel. Si è poi intrattenuta con i compatrioti slovacchi che vivono nella Repubblica Ceca e in serata ha partecipato a un concerto in suo onore nell’isola di Kampa dal titolo “Zuzana non è sola a casa”, in onore del compleanno di Čaputová (oggi) interpretato da diversi noti musicisti cechi e slovacchi. Qui ha tenuto un discorso nel quale ha evidenziato le relazioni ceco-slovacche e indirettamente ha espresso sostegno agli oppositori del primo ministro ceco Andrej Babiš che stanno manifestando anche in questi giorni nella capitale ceca, citando le proteste a Bratislava dopo l’omicidio del giornalista Ján Kuciak che hanno provocato la caduta del governo di Robert Fico.

(La Redazione)

Foto Prezident SR