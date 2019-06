Coppe europee – i sorteggi del secondo turno preliminare

Le quattro squadre slovacche presenti nei tabelloni delle prossime Champions ed Europa League hanno conosciuto ieri anche i nomi degli avversari che incontrerebbero nel secondo turno preliminare, qualora ovviamente riuscissero a superare il primo step. Nelle ultime ore, inoltre, l’UEFA ha anche apportato alcune variazioni al calendario delle gare di andata e ritorno, rispetto a quanto inizialmente comunicato.

Ma vediamo nel dettaglio, cominciando della Champions League, con lo Slovan Bratislava che affronterà i campioni del Montenegro, Sutjeska Nikšič: gara di andata in casa il 9 o 10 luglio, ritorno in trasferta il 16 o 17 luglio. In caso di passaggio del turno, probabile visto l’avversario non certo irresistibile, ad attendere la squadra della capitale ci sarebbe l’Apoel Nicosia (Cipro), con andata in Slovacchia il 23 o 24 luglio e ritorno sull’isola mediterranea il 30 o 31 luglio.

Passando all’Europa League, qualora Spartak Trnava, Dunajska Streda e Ružomberok dovessero superare rispettivamente Radnik Bijeljin (Bosnia), Cracovia Krakov (Polonia) e Levski Sofia (Bulgaria) incontrebbero, sempre rispettivamente, il Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria), l’Atromitosom (Grecia) e la vincente della sfida tra AEK Larnaca (Cypro) e Petrocub Hincesti (Moldavia).

Il primo turno preliminare si disputerà su doppio confronto nei giorni 11 e 18 luglio: lo Spartak Trnava giocherà la prima delle due gare in trasferta, mentre Dunajska Streda e Ružomberok esordiranno in casa, per poi giocare sul campo avversario il ritorno. L’eventuale secondo turno, invece, è in programma nei giorni 25 luglio e 1 agosto: Trnava e Ružomberok giocherebbero la gara di andata in trasferta, mentre Dunajska Streda disputerebbe il primo round sul proprio terreno.

Dal secondo turno preliminare di Europa League scenderà in campo anche la Roma, che però dovrà vedersela con la vincente della sfida tra Debrecen (Ungheria) e Kukesi (Albania). Niente Slovacchia. Almeno per il momento.

(Francesco Pizzigallo)

Immagine: elab. B.Slovacchia