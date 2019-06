Governo: è Šefčovič il candidato slovacco alla Commissione UE

Nella sua riunione di questa mattina il consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Maroš Šefčovič come candidato per la Slovacchia a commissario europeo nella nuova Commissione che sta nascendo in queste settimane ed entrerà in carica tra qualche mese per la legislatura 2019-2024. Šefčovič è commissario UE dal 2009, ed ha già svolto il ruolo, due volte come vice presidente, in tre mandati. Nel 2009 andò a sostituire Ján Figeľ come commissario per l’Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù. Dal 2010 al 2014 fu commissario per le Relazioni interistituzionali e l’amministrazione e vice presidente della Commissione. Nel 2014 fu nominato vice presidente per l’Unione dell’energia. A inizio anno è stato convinto dal partito Smer-SD a candidarsi alle elezioni presidenziali in Slovacchia, sfida che ha poi perso al ballottaggio. Lo scorso anno Šefčovič aveva tentato la scalata alla presidenza della Commissione UE, ma i socialisti europei hanno scelto come candidato congiunto l’olandese Frans Timmermans.

Nella lettera inviata a Bruxelles il premier Pellegrini afferma di ritenere che le precedenti esperienze, la professionalità e le qualità personali e morali di Šefčovič rappresenteranno di nuovo un buon contributo della Slovacchia alla nuova Commissione UE. Gradito anche agli altri paesi di Visegrad, Maroš Šefčovič sembrerebbe ambire alla posizione di Alto rappresentante dell’UE per la sicurezza comune e la politica estera, incarico svolto in questo mandato da Federica Mogherini per l’Italia. Del candidato slovacco Peter Pellegrini ne ha discusso nei giorni scorsi con il presidente del Consiglio dell’UE Donald Tusk. Il vertice dei leader UE del 20 e 21 giugno a Bruxelles cui partecipa Pellegrini sarà incentrato sui negoziati per la nuova Commissione. Già da qualche tempo Pellegrini aveva lasciato filtrare il messagio che la scelta sua e del governo sarebbe stata di riconfermare Šefčovič in UE.

(Red)

Foto EU2016SK