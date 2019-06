Čaputová sarà in Repubblica Ceca giovedì per la prima visita ufficiale

Come da tradizione ormai ultraventicinquennale, anche la nuova presidente Zuzana Čaputová farà la sua prima visita di Stato all’estero in Repubblica Ceca. Il viaggio, che si terrà domani 20 giugno, prevede incontri con il presidente ceco Miloš Zeman, con il quale pranzerà e terrà una conferenza stampa, con il presidente del Senato Jaroslav Kubera e il presidente della Camera dei deputati Radek Vondráček. Nel programma della presidente slovacca anche la posa di una corona alla statua dello statista slovacco Milan Rastislav Štefánik e sulla tomba del primo presidente ceco Václav Havel.

In seguito parteciperà a un incontro con la comunità di compatrioti slovacchi a Praga e sarà presente al concerto “Zuzana non è sola a casa”, organizzato da noti musicisti cechi e slovacchi in occasione della sua visita.

(Red)

Foto Prezident SR