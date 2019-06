IMU e TASI anche all’estero, esentati solo iscritti Aire con pensione straniera

Il 17 giugno è stato giorno di grandi scadenze fiscali. Il cosiddetto “Tax day”, 33 miliardi di euro, in cui milioni di contribuenti in Italia e decine di migliaia residenti all’estero hanno dovuto versare l’acconto per l’imposta immobiliare IMU e la tassa sui servizi comunali TASI. Dal pagamento di IMU e TASI sono esonerati, dal 2015, dicono i parlamentari PD eletti in Europa Laura Garavini, Angela Schirò e Massimo Ungaro, i connazionali iscritti all’Aire proprietari di unità immobiliare in Italia che percepiscono una pensione straniera. Gli stessi hanno diritto all’applicazione della TARI in misura ridotta di due terzi. I restanti connazionali che sono titolari di un immobile in Italia e non percepiscono una pensione straniera sono invece tenuti al versamento dell’IMU.

Chi non hanno rispettato la scadenza prevista può ricorrere al cosiddetto “ravvedimento operoso”: il ravvedimento sprint prevede il pagamento entro 14 giorni dalla scadenza, con una sanzione pari allo 0,1% giornaliero dell’importo dovuto fino a un massimo dell’1,4%, più gli interessi per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Il ravvedimento breve, che va dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, comporta una sanzione fissa pari all’1,5% dell’importo, più gli interessi per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Si può poi far ricorso al ravvedimento medio: dopo il 30° giorno e fino al 90° si applica una sanzione fissa dell’1,67% più gli interessi giornalieri per pagamento. Infine, dopo il 90° giorno rimane il ravvedimento lungo, entro 365 giorni dalla scadenza, con il quale la sanzione applicata è fissa nella misura del 3,75% più gli interessi. Trascorso l’anno non si può più beneficiare del ravvedimento operoso e l’importo di Imu e Tasi dovrà essere pagato con la maggiorazione della sanzione fissa del 30%, più gli interessi”.