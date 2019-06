Calcio, sorteggiati gli avversari delle squadre slovacche nelle Coppe Europee

A grandi passi verso la nuova stagione 2019/2020. Cominciata già da alcuni giorni la preparazione in vista del prossimo campionato di calcio, per quattro squadre slovacche è anche tempo di concentrarsi sulle competizioni continentali che le vedranno presto ai nastri di partenza: Slovan Bratislava in Champions League, Dunajska Streda, Spartak Trnava e Ružomberok in Europa League.

Tutte partiranno dal primo turno preliminare, il cui sorteggo si è svolto ieri a Nyon, in Svizzera. Dall’urna sono usciti i nomi dei quattro avversari che bisognerà cercare di superare per andare avanti. Sognando la fase a gironi. Nel dettaglio, lo Slovan affronterà i campioni del Montenegro, Sutjeska Nikšič: gara di andata in casa il 9 o 10 luglio, ritorno in trasferta il 16 o 17 luglio. I bosniaci del FK Radnik Bijeljina saranno invece gli avversari dello Spartak Trnava, qualificatosi ai preliminari di Europa League grazie alla vittoria della coppa nazionale slovacca, la Slovnaft CUP. Dunajska Streda, arrivato secondo in Fortuna Liga, dovrà vedersela contro i polacchi del MKS Cracovia Krakov, mentre sul cammino del Ružomberok, terzo nell’ultima edizione del campionato, ci saranno i bulgari del Levski Sofia. Per quanto riguarda l’Europa League, le partite del primo turno preliminare si disputeranno nei giorni 11 e 18 luglio. Per le tre squadre slovacche, prima sfida in trasferta e ritono sul terreno amico.

(Francesco Pizzigallo)

Foto flooy