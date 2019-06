Markíza leader del mercato televisivo davanti a JOJ e la tv pubblica RTVS

Il gruppo televisivo Markíza (con i canali affiliati Doma e Dajto) la sua posizione di leader nel mercato televisivo in Slovacchia con una quota del 28,5% nella fascia 12-54 anni tra gennaio e maggio di quest’anno. Il gruppo Joj (che possiede anche Plus e Wau) è secondo con una quota del 20,3%, mentre l’emittente pubblica RTVS è terza con il 12,5% di share. Nello specifico, i singoli canali più seguiti sono stati Markíza (21,4%), Tv JOJ (13,9%), Jednotka (9,1%), Dajto (4%), Plus (3,7%), Dvojka (3,4%), Doma (3,1%), Wau (2,7% e TA3 (1,2%). I gruppi televisivi slovacchi controllano appena il 62,7% del mercato slovacco della televisione, mentre il resto dello share va ai canali TV stranieri, in particolare cechi.

(Red)

