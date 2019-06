L’interconnessione delle autostrade D4 e D1 pronta non prima del 2023

Secondo il deputato di Libertà e Solidaretà (SaS) Miroslav Ivan, ci sono cattive notizie per gli automobilisti. Il completamento della tangenziale di Bratislava è stato posticipato, e l’intersezione tra le autostrade D4 e D1 non sarà aperta entro il 2020, ma sarà pienamente operativa solo nel 2023. Ivan stava citando il risutato di una analisi parlamentare e di discussioni presso il ministero dei Trasporti sullo stato della tangenziale D4 / R7 di Bratislava. Ivan ha messo in luce la cattiva gestione delle comunicazioni tra il ministero dei Trasporti e le parti interessate, come è stato dimostrato anche dalle informazioni uscite sul caso delle possibili contaminazioni dei materiali utilizzati nel cantiere.

(ReD)

Foto pexels