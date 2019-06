Prezzi al consumo in rialzo del 2,7% a maggio 2019

In Slovacchia i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% su base annua nel mese di maggio, contro il precedente 2,3% di aprile. Secondo i dati emessi venerdì dall’Ufficio di Statistica, è nei settori della ristorazione e accoglienza, insieme a quello delle utility, che a maggio i prezzi hanno subito la maggiore accelerazione: rispettivametne +4,2% e +4,1%. Seguono alimentari e bevande non alcoliche con un +3,9%, beni e servizi vari +2,7%, bevande alcoliche e tabacco +2,5% e sanità +2,1%. Al contrario, i prezzi nei trasporti e logistica sono diminuiti dello 0,5%.

Su base mensile, a maggio i prezzi destagionalizzati, in confronto al mese precedente, sono cresciuti di 0,3 punti percentali. Mentre per i primi cinque mesi di quest’anno, l’indice dei prezzi al consumo in Slovacchia si è attestato su un aumento medio del 2,4% annuo.

(Red)

Foto pixabay