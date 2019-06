Niente stadio di Bratislava, la nazionale giocherà ancora a Trnava per un po’

Ancora una fumata nera. Il nuovo stadio di Bratislava dovrà ancora attendere prima di poter ospitare la Nazionale di calcio. Anche le prossime due partite interne contro Croazia e Galles, valide per la qualificazione ai Campionati europei del 2020, si giocheranno infatti a Trnava.

Il verdetto è stato comunicato direttamente dalla Federazione calcio slovacca (SFZ), attraverso i propri canali ufficiali: «La Uefa – si legge nella nota – ha inviato alla Federcalcio slovacca un rapporto ufficiale dell’ispezione di maggio allo stadio di calcio nazionale, in cui si afferma che non sono ancora stati soddisfatti diversi requisiti tecnici per rispettare le condizioni della Categoria 4. Allo stesso tempo, la UEFA ha raccomandato alla stessa Federcalcio slovacca, prima della disputa di una partita ufficiale di qualificazione, di giocare almeno una gara di prova, per testare e mettere a punto le misure organizzative e di sicurezza».

Dunque, chi si aspettava di poter finalmente ammirare le gesta di Hamšik e compagni nel nuovo stadio della capitale è rimasto deluso. Sarà ancora Trnava il teatro delle prossime due partite, in programma il 6 settembre contro la Croazia e il 10 ottobre contro il Galles. Entrambe le sfide cominceranno alle 20:45 e il giorno 1 agosto partirà la vendita dei biglietti: 52 euro per la categoria 1, 28 euro per la categoria 2. Le informazioni sulle condizioni di vendita, informa la Federazione, saranno comunicate prossimamente.

Nel cammini verso Euro 2020, la Slovacchia, dopo la vittoria della scorsa settimana in Azerbaijan (5-1), si trova attualmente a quota 6 punti, in condominio con la Croazia, al secondo posto del gruppo E, attualmente guidato dall’Ungheria (9 punti). Gli ungheresi, però, hanno disputato una gara in più.

(Francesco Pizzigallo)

Foto SFZ futbal by sa

Lo Stadio nazionale Tehelne Pole