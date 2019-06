“La vita segreta di genio ribelle”. Polidoro presenta il suo libro su Leonado

Giornalista, scrittore e promotore scientifico (autore anche di trasmissioni RAI dedicate alla divulgazione della scienza), Massimo Polidoro è oggi a Bratislava, dove ha portato al Kino Lumière questa mattina per gli studenti di italiano “La vita segreta di un genio ribelle”, conferenza scenica nata per celebrare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Nel pomeriggio (alle 18:00), alla libreria Martinus di Obchodna ulica il presentatore radiotelevisivo Pišta Vandal dialogherà con Polidoro del suo volume “Leonardo – La vita segreta di genio ribelle”, incentrato sull’opera di Leonardo, sul suo rapporto con la scienza e soprattutto il suo genio rinascimentale.

Polidoro è noto per la facilità con cui riesce ad interagire con il pubblico più vario nell’affrontare difficili tematiche scientifiche. Di lui Piero Angela ha detto che «Riesce a capire al volo e a risolvere cose complicate, là dove gli altri solitamente falliscono». Umberto Eco lo aveva definito «un vero segugio», autore di «molte storie divertenti» per estirpare «la credulità [che] è più diffusa di quanto non si pensi».

Con Pišta Vandal, Polidoro parlerà della sua ossessione per la storia, del lavoro come missione, dei misteri che cerca di raggiungere, e in particolare di Leonardo, di cui cade il 500° anniversario della morte. Massimo Polidoro (1969) ha insegnato Psicologia dei fenomeni paranormali all’Università degli Studi di Milano Bicocca, e attualmente insegna Scienze della comunicazione in uno studio di dottorato all’Università di Padova. Fondatore del CICAP (Comitato italiano per il controllo della pseudoscienza), insieme a personaggi come Umberto Eco, Margherita Hack, Silvio Garattini, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi, è autore di oltre 50 libri tra cui si possono citare l’Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia, i Segreti e tesori del Vaticano, L’avventura del Colosseo, i Grandi misteri della storia.

Quando: martedì 18 giugno 2019, ore 18:00

Dove: Libreria Martinus, Obchodná 26, Bratislava

Organizzato da : in collaborazione con Martinus

Ingresso libero