Sempre più padri ottengono le indennità di “maternità”

Nei primi cinque mesi del 2019 la previdenza sociale pubblica Sociálna Poisťovňa le indennità di maternità – o come meglio si tende a dire oggi, le indennità genitoriali – a 11.137 uomini. Questa cifra si avvicina al numero di uomini (12.836 ) che hanno ricevuto gli assegni di genitorialità per l’intero anno 2018. La crescita esponenziale di questo numero, secondo l’assicuratore statale è una prova che c’è una crescente tendenza dei padri ad usufruire sempre di più dei benefici di paternità. Nel 2016, Sociálna poisťovňa ha ammesso e pagato gli assegni a solo 3.076 uomini e a 6.553 nel 2017.

Di recente il partito socialdemocratico Smer-SD ha proposto un aumento dei bonus ai genitori (150 euro per chi ha un lavoro e 50 per chi non ce l’ha), l’introduzione di un congedo di paternità di dieci giorni dopo la nascita di un figlio, e cinque giorni di permesso all’anno per accompagnare un parente dal medico mentre il coniuge è in congedo di maternità. Il provvedimento dovrebbe entrare in un pacchetto di misure sociali che saranno varate in autunno quando si preparerà la legge di bilancio 2020.

(Red)

Foto blankita_ua