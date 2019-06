OLaNO, Matovič offre una sponda ai cristiani, irritando KDH

Il leader del partito Gente ordinaria e Personalità indipendenti (OĽaNO), Igor Matovič, politica di orientamento cristiano, con lo scopo di creare un nuovo spazio per gli elettori cristiani che non votano per i partiti politici cristiani esistenti. La piattaforma, chiamata ‘Odvážne’ (Coraggiosamente) avrà spazio all’interno della lista elettorale per le parlamentari del prossimo anno con la metà delle candidature e la metà dei fondi a disposizione per la campagna, ha detto Matovič. Secondo il progetto, Odvážne sarà fondata sulle vere basi cristiane, per aiutare le famiglie e i più deboli.

L’obiettivo, ha detto Matovič, non è anche quello di “rubare” voti al Movimento democratico cristiano (KDH) o ad altri partiti cristiani, ma di conquistare il voto dei cristiani che non si fidano dei partiti cristiani esistenti e non votano per loro. Il movimento OĽaNO «continuerà ad essere un onesto movimento anti-corruzione, nulla cambia sui nostri valori e credenze. Vogliamo però creare un’offerta politica per i cristiani che attualmente non hanno voce. Oggi solo sei cristiani su cento scelgono un partito cristiano», secondo Matovič. Saranno offerti a candidati cristiani che si riconoscono in questa piattaforma ben 79 posti in lista, uno per ogni distretto della Slovacchia.

La novità non è stata bene accolta da KDH, attualmente fuori dal Parlamento ma con numeri nei sondaggi che ne danno il rientro quasi certo alle prossime elezioni. Il suo leader Alojz Hlina ritiene che gli elettori conservatori dovrebbero piuttosto unirsi attorno al suo partito, che in questi anni ha compiuto riforme e ha una lunga tradizione di difesa dei valori cristiani nella politica slovacca. La storia di KDH risale ai primi mesi dopo la Rivoluzione di velluto, e per quasi trent’anni è sempre stata presente nella politica di serie A, tranne dopo il 2016, quando subì un forte calo di consensi e rimase fuori dal Parlamento.

