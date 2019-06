La Slovacchia seduce l’UE e si prende l’Agenzia europea per il lavoro

Contenuto non disponibile

L’Autorità europea del lavoro (ELA) . Così ha deciso oggi il Consiglio UE per l’occupazione, gli affari sociali, la salute e gli affari dei consumatori nella sua riunione a Lussemburgo, concedendo alla Slovacchia la sua prima prima istituzione decentrata dell’Unione europea. Alla riunione, Bratislava era rappresentata dal ministro del Lavoro Jan Richter (Smer-SD), che è riuscito a superare la concorrenza di Sofia, Riga e Nicosia. La Slovacchia è stata votata da 15 paesi dell’UE, tra cui Regno Unito, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e alcuni paesi nordici.

L’istituzione dell’ELA è recentissima: solo nel febbraio di quest’anno ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione europea. Compito prioritario dell’agenzia sarà migliorare l’attuazione della legislazione dell’UE nel settore della mobilità del lavoro transfrontaliero e nel coordinamento della previdenza sociale. Tra le altre cose fornirà informazioni al pubblico e alle imprese su diritti e doveri in materia di mobilità, coordinerà la cooperazione tra i paesi membri dell’UE, in particolare nel campo di ispezioni congiunte, e fungerà da mediatore nelle controversie transfrontaliere tra i paesi dell’UE.

Secondo le stime, l’ELA avrà un budget annuale intorno ai 50 milioni di euro, con circa 140 dipendenti di cui 60 esperti inviati dai vari paesi membri dell’UE.

La sede della nuova avenzia europea sarà in un nuovo edificio di via Landererova 12, nell’area di Eurovea ai margini del centro storico di Bratislava, che sarà disponibile dall’ottobre prossimo e che soddisfa tutti i severi requisiti tecnici definiti dalla Commissione europea.

Fino ad oggi, la Slovacchia era uno dei cinque paesi in cui ancora non aveva sede nessuno degli enti europei decentrati, una condizione che ancora tocca Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania.

