Alla CT Gallery di Bratislava apre la mostra “Eroina” di Elena Monzo

La CT Gallery di Bratislava presenta, per la prima volta in Slovacchia, le opere della giovane ed energica artista italiana Elena Monzo. Questa mostra, caratterizzata da uno stile unico e personale, è stata intitolata a giusta ragione “Eroina / Hrdinka”. Nel suo ampio lavoro la Monzo esplora lo status sociale delle donne di diversi gruppi etnici, la loro percezione attraverso differenti culture e tradizioni. Le raffigura in uno stile leggermente decadente, le dipinge usando l’oro e il trucco come simboli di futile desiderio di ricchezza e perfezione.

La mostra è inserita nel calendario del festival Dolce Vitaj 2019, arrivato quest’anno alla sua dodicesima edizione. In galleria saranno ospitate 30 opere, tra cui alcuni pezzi unici che racchiudono l’ispirazione artistica di Elena Monzo, in particolare “La LUPA” simbolo di Roma. Un’opera già esposta in diverse gallerie in Italia e all’estero. Scelta come simbolo di protesta, a rappresentare l’emblema di decadenza della sua patria, un grido di sfogo contro la Capitale, ormai invecchiata e non più florida.

La mostra, racconta la curatrice Michaela Franzelli, si focalizza su tematiche tipicamente sociali e femminili, dove l’osservatore, trovandosi innanzi alle opere, viene inconsapevolmente indotto ad una riflessione sul ruolo occupato dalla donna nella società odierna. L’immagine femminile disegnata da Elena Monzo si manifesta a prima vista bisognosa di apparire, legata alla cura dei particolari, attenta a far emergere un’idea di perfezione, ma in realtà è solo apparenza. Dietro a quella figura si nasconde un’eroina ribelle, rivoluzionaria, pronta a lottare contro tutto e tutti (in particolare contro lo stereotipo di donna imposto dalla società) per conquistare il suo posto nel

mondo. Eroina per forza, coraggio e spirito ribelle.

–

Eroina / Hrdinka di Elena Monzo

Dove: CT Gallery, Panskà 17, Bratislava

Vernissage: 16 giugno 2019, ore 17:00

Apertura: fino al 7 luglio 2019, ore 13-18 da martedì a domenica

