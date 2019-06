Supercoppa, si gioca a Trnava, non più a Dunajská Streda – motivi di ordine pubblico

Cambio di programma. La Supercoppa ceco-slovacca, in programma il prossimo 6 luglio, si giocherà a Trnava e non più a Dunajská Streda, come inizialmente comunicato nei giorni scorsi. In campo, per la sfida più attesa dell’estate che mette di fronte le vincitrici della coppa nazionale slovacca (Slovnaft Cup) e della coppa nazionale ceca (MOL Cup), ci saranno gli slovacchi dello Spartak Trnava e i cechi dello Slavia Praga. Il terreno di gioco era stato inizialmente concordato dai presidenti delle due Federazioni nazionali, Jan Kováčik per la Slovacchia e Martin Malik per la Repubblica Ceca. Ma, nella giornata di oggi, è stato proprio il club dello Spartak Trnava a informare sul proprio sito web ufficiale della novità, rimbalzata immediatamente su tutti i media. I rossoneri slovacchi, dunque, giocheranno in casa, nel proprio stadio.



Tifosi dello Spartak (foto F.Pizzigallo)

Una decisione, quello dello spostamento di sede, che sarebbe stata dettata da motivi di ordine pubblico, con le forze di sicurezza che avrebbero in qualche modo sconsigliato di giocare questa sfida alla MOL Arena di Dunajská Streda. Secondo il direttore dello Spartak, Marián Černý, il presidente della Federazione slovacca, Jan Kováčik, ha già confermato che la sfida di Supercoppa andrà in scena allo stadio Anton Malatinsky di Trnava. «È stato molto difficile – ha commentato Černý attraverso i canali ufficiali targati Spartak – ma siamo contenti di essere riusciti a ottenere questa finale a Trnava, soprattutto per i nostri tifosi. Daremo il benvenuto a una squadra, quella ceca, che ha giocato i quarti di finale dell’Europa League e credo che sarà una gran bella partita». L’orario del fischio di inizio, intanto, non è stato ancora stabilito. Sarà comunicato nei prossimi giorni.

(Francesco Pizzigallo)

Foto jarmoluk