A Bratislava il Cantico dei cantici di Fortebraccio Teatro

Va in scena questa sera al Teatro nazionale slovacco (SND) di Bratislava, nell’ambito del Festival Internazionale Eurokontext, lo spettacolo teatrale “Cantico dei cantici” della Compagnia Fortebraccio Teatro di Bologna. Parte del programma del Dolce Vitaj 2019, la rappresentazione si basa sull’antico poema omonimo, che è uno dei libri che compongono la Bibbia e che alcune fonti attribuiscono addirittura a Re Salomone. In scena a Bratisalva la versione moderna di Roberto Latini.

Il testo, una sorta di canto nuziale profondamente laico, con discendenze letterarie provenienti dalla Mesopotamia, è diviso in otto capitoli (un prologo, cinque poemi d’amore e due appendici), in forma di dialogo tra un uomo e una donna, Salomone e Sulammita. Ma in realtà trascende tutto questo, concentrandosi sull’origine divina dell’amore; secondo le varie interpretazioni, quelle di origine religiosa, che si realizzano nell’amore tra Gesù e la Chiesa e nell’amore di Dio per il popolo d’Israele.

