Euro2020: Slovacchia vince 5-1 in Azerbaijan, doppietta di Hamšík

Una vittoria netta e larga. A margine di una partita praticamente senza storia, al cospetto di un avversario comunque non irresistibile. Tutto fin troppo facile, ieri pomeriggio, per la nazionale di calcio della Slovacchia, corsara a Baku, sul campo dell’Azerbaijan. La squadra allenata da Pavel Hapal si è infatti imposta con un rotondo 5-1 nel terzo match valido per le qualificazioni ai Campionati europei del 2020.

Partita subito in discesa per gli slovacchi, abili a sbloccare il risultato già dopo 8 minuti con Lobotka e a raddoppiare al 27’ con il centrocampista in forza al Parma, Kucka. Al 29’ i padroni di casa accorciano le distanze con Sheydaev, ma l’illusione di riaprire in qualche modo la sfida dura pochissimo, poichè appena un minuto più tardi (30’) Marek Hamšik sale in cattedra e porta i suoi sul 3-1.

Un parziale sicuramente più che rassicurante al rientro delle squadre negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa la Slovacchia viaggia sul velluto e al 57’ ancora l’ex stella del Napoli mette il pallone in rete per il 4-1, siglando la sua doppietta personale. Il match di Baku, a questo punto, è più che chiuso. Resta solo il tempo per la quinta rete, messa a segno nel finale da Hancko (85’).

E la cinquina è servita, per un successo che porta la Slovacchia a quota 6 punti, in condominio con la Croazia, al secondo posto del gruppo E, attualmente guidato dall’Ungheria (9 punti), che ieri ha battuto in casa il Galles. Gli ungheresi, però, hanno dispustato una gara in più. Il cammino verso Euro 2020 proseguirà adesso a settembre, quando in Slovacchia arriverà proprio la Croazia, per un match che si preannuncia già ad alta intensità emotiva.

