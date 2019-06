Cresce del 6,3% la produzione industriale di aprile

La produzione industriale in Slovacchia è cresciuta del 6,3% ad aprile, dopo una serie di risultati particolarmente buoni negli ultimi mesi: +7,3% a marzo, +5,6% a febbraio, +7,2% a gennaio 2019. Secondo i dati riportati dall’ufficio statistico, risultati di rilievo nel mese di aprile sono stati registrati dal settore delle utility (+6,7% su base annua) e nella produzione manifatturiera (+6,5%); al contrario, il settore minerario ha visto una leggersa diminuzione dello 0,1%.

A dati destagionalizzati, la produzione industriale in aprile è diminuita dello 0,2% rispetto al mese di marzo.

Nei primi quattro mesi del 2019 la produzione è cresciuta del 6,8% annuo, favorita da +7,7% del settore elettricità, gas, vapore e aria condizionata e dal +6,9% dell’industria manifatturiera. Meno 3,1% per le attività minerarie.

Allo stesso tempo, tuttavia, la produzione del settore edile è crollata di un 4,5% in aprile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Dopo gli aggiustamenti stagionali, la produzione industriale nelle costruzioni è diminuita dello 0,9% su base mensile.

Secondo gli economisti, la crescita industriale di aprile è sempre trainata dai costruttori di automobili. Gli analisti di UniCredit Bank dicono che il quadro di base dell’industria slovacca non è cambiato in aprile, e «quasi la metà della crescita annuale dell’industria è attribuibile all’industria dell’auto, che sta beneficiando delle nuove capacità produttive della fabbrica Jaguar Land Rover a Nitra e ha mantenuto un tasso di crescita a due cifre negli ultimi mesi, il 12,2% in aprile. L’analisi di Slovenska sporitelna cita il fatto che i dati della produzione industriale mostrerebbero che finora il temuto impatto negativo dovuto al rallentamento dell’economia della Germania, primo partner industriale del paese, sia per il momento stato minimo.

(Red)

Foto Ben_Kerckx CC0