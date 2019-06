Pellegrini a San Pietroburgo: Putin lo rassicura sulle forniture di gas

Forniture di gas: la Slovacchia può dormire sonni tranquilli. Questa, in sintesi, la rassicurazione che il presidente russo Vladimir Putin ha fatto al premier slovacco Peter Pellegrini nel corso dell’incontro tra i due svoltosi nella giornata di ieri a San Pietroburgo. Tra i principali temi al centro del colloquio, come riferito dall’agenzia di stampa Tasr, il lancio del gasdotto Nord Stream 2. «Il presidente Putin – ha detto Pellegrini – è stato molto bene informato su tutti i progetti in tutti i settori cooperazione tra Russia e Slovacchia e abbiamo raccolto dettagli molto specifici, come l’interconnessione molto probabile della Slovacchia al futuro gasdotto Nord Stream 2.

Abbiamo parlato molto intensamente delle conseguenze della crisi del gas in Slovacchia e il presidente Putin ci ha assicurato che la Federazione russa non vuole danneggiare in alcun modo gli interessi della Repubblica slovacca». Putin ha detto che considera la Slovacchia un partner importante nella sfera economica. E ha notato un aumento nel commercio reciproco.

A Bratislava, dunque, ci si prepara per il lancio del nuovo gasdotto e, come riferito alla stessa Tasr dal primo ministro, «in Slovacchia 60 milioni di euro sono stati investiti per una nuova stazione di compressione, che servirà a sfruttare le sue capacità. Ci stiamo preparando per essere tecnicamente pronti al lancio del Nord Stream 2».

Nell’occasione, Pellegrini ha esteso a Putin l’invito per il 75° anniversario della SNP, l’Insurrezione nazionale slovacca, che nel 1944 ha visto partigiani e una parte ribelle dell’esercito cecoslovacco insorgere per scacciare i tedeschi occupanti, con il supporto dell’Armata Rossa, il cui intervento tuttavia risultò tardivo. «Saremmo molto felici di accogliere i rappresentanti della Federazione Russa al massimo livello e saremo onorati se la Russia potesse essere rappresentata direttamente da lei», ha detto Pellegrini a Putin secondo quanto riporta il .

(Francesco Pizzigallo)

Foto Vlada SR